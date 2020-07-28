Глава СПЧ объяснил хабаровские протесты недоверием людей к силовикам

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев связал хабаровские протестные демонстрации, начавшиеся после ареста губернатора региона Сергея Фургала, с дефицитом у российской правоохранительной системы авторитета в глазах социума в целом. Делать крайним в данной ситуации врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, по мнению общественника, неверно.

"Краю нужен руководитель? Нужен. Куда деваться? Ну вот, решили отправить Дегтярева. Кому-то он нравится, кому-то нет... Здесь проблема недоверия, она не решится ни Дегтяревым, ни в ближайшие месяцы и даже годы. Есть проблема недоверия, в частности в Хабаровском крае, к правоохранительным органам", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом Фадеев подчеркнул, что не стал бы инкриминировать Фургалу на месте СК столь серьезные вещи, как организацию убийств, если бы не был на сто процентов уверен в их обоснованности.

Такое же недоверие к силовикам, по его мнению, стоит и за протестами в среде работников СМИ, которые не согласны с арестом по обвинению в государственной измене журналиста Ивана Сафронова.