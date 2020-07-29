Силовики провели обыски в офисах ГК "Возрождение"

Представители ФСБ и ФНС нагрянули с обысками в офисы группы проектно-строительных компаний "Возрождение", информирует "Коммерсант".

Силовики расследуют дело о хищении и отмывании бюджетных средств, а также уклонение от уплаты налогов. Оперативные мероприятия провели в шести офисах ГК, изъята техника и финансовые документы.

"По информации, предоставленной ФНС России оперативникам ФСБ, в группе возможны факты хищения бюджетных средств при выполнении госконтрактов и последующая легализация похищенного. Источник в ФНС сообщил, что такие правонарушения в случае их подтверждения, как правило, сопровождаются неуплатой налогов", - отмечается в сообщении "Коммерсанта".

Вопрос о возбуждении уголовного дела примет Следственный комитет постфактум изучения полученных от ФСБ и ФНС данных.

Обновлено в 14:45.

"28 июля в офис Группы компаний "Возрождение" приходили несколько сотрудников ФСБ с соотвествующим запросом. Это были вовсе не обыски, как упоминается неоднократно в СМИ. Определенные бухгалтерские документы были отданы сотрудникам беспрепятственно. Но это касается их интереса, связанного с налогами. Заметим, что в постановлении ФСБ было прямо указано, что фактов говорить о нарушении статьи 199 УК, - недостаточно. Также хотим отметить, что это вполне привычная процедура для крупных компаний - таких, как "Возрождение". Сейчас нам предстоит выяснить, на чем базируются сомнения налоговой. А что касается хищений, то это предельно некорректная информация", - прокомментировали ситуацию в ГК "Возрождение".