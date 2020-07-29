Кремль надеется на скорейшее завершение протестов в Хабаровске

От лица Кремля президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшее завершение протестов, начавших в Хабаровске после ареста экс-главы края Сергея Фургала, информирует ТАСС.

"По мере того как регион и руководство региона будет возвращаться к планомерной работе, разумеется, ситуация будет успокаиваться. Мы надеемся на это", - известил он.

Ранее Песков заявил, что, по его мнению, новый краевой руководитель Михаил Дегтярёв держит ситуацию под контролем и якобы нашёл диалог с местными: "Важно здесь то, что Дегтярёв слушает людей. И он безусловно учитывает все пожелания, которые ему высказываются".

Сегодня в Хабаровске вновь проходят стихийные акции протеста в поддержку Фургала, отправленного в СИЗО по обвинению в убийствах 15-летней давности. Собравшиеся скандируют: "Наш край — наша правда!", "Мы здесь власть!" и даже "Путина в отставку!".