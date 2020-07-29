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20:55

Шнуров выразил сочувствие Дегтяреву

фото ЗакС политика Шнуров выразил сочувствие Дегтяреву

Шоумен и общественный деятель Сергей Шнуров, посетивший на текущей неделе хабаровские митинги и взявший интервью у врио губернатора Михаила Дегтярева, постфактум оценил то, что увидел и услышал. Для него продолжающийся протест носит в первую очередь мировоззренческий и ценностный характер, в гораздо меньшей степени привязанный к личности арестованного экс-губернатора Сергея Фургала или президента Владимира Путина: "отняли базовое право на собственный выбор". К "жириновцу", назначенному взамен арестанта из Кремля, у Шнурова, в свою очередь, отношение спокойное и скорее уважительное.

"Дегтярев в очень сложной ситуации сейчас находится. Но мне он показался таким… человеком стойким — вот что я могу сказать. Я думаю, что, конечно, у него очень много ошибок, которые он совершил по прилете. Как он дальше будет себя вести, это зависит от него", - произнес в интервью "Эху Москвы".

По мнению фронтмена группы "Ленинград", несмотря на гораздо большую известность и популярность, чем у большинства региональных политиков, сам он имел бы гораздо меньше шансов задержаться в Хабаровском крае в статусе врио губернатора и стать признанным гражданами, чем все перечисленные выше чиновники: "у политиков действуют другие законы".

Напомним, что после ареста Фургала по обвинению в организации убийств хабаровчане третью неделю подряд выходят выразить свое недовольство к правительственному зданию. Дегтярев призывает их перестать это делать.

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