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9:27

Краевой суд Хабаровска оставил под арестом водителя "Фургаломобиля"

фото ЗакС политика Краевой суд Хабаровска оставил под арестом водителя "Фургаломобиля"

Хабаровский краевой суд оставил в силе вынесенное накануне решение Центрального райсуда города о 8-суточном аресте водителя "Фургаломобиля" Ростислава Буряка, уведомил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Буряк постоянно принимал участие в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала.

На мужчину составили протокол о создании препятствий для движения транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Примечательно, в документе полицейские указали дату и время мероприятия, на котором Буряка не было.

Напомним, после ареста Фургала по обвинению в организации убийств хабаровчане третью неделю подряд выходят выразить свое недовольство к правительственному зданию. Назначенный на его место "жириновец" Михаил Дегтярев призывает демонстрантов остановиться.

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