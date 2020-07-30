Беглов: Принятие закона о "наливайках" - поспешность отдельных депутатов

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 июля в вечернем эфире телеканала 78 раскритиковал закон, который он сам подписал. Глава города пообещал, что в нормативно-правовой акт, запрещающий торговать спиртным в помещениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. м., будут внесены изменения.

- Принятие закона о "наливайках" - поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города – наша городская фишка. И не нам эту культуру прекращать. В закон будут внесены соответствующие изменения, - отметил глава города.

Несколькими часами ранее планами добиться отмены нормативно-правового акта о 50 метрах поделился бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.

Напомним, главным инициатором закона о "наливайках" был депутат Заксобрания от "Единой России" Денис Четырбок. Согласно разработанному им документу, в городе с 1 января 2021 года нельзя будет продавать алкогольные напитки в помещениях, торговые залы которых составляют менее 50 квадратных метров. Законопроект вызвал возмущение владельцев мини-баров. Четырбок в ответ на это пообещал подготовить новый законопроект, регламентирующий работу "авторских баров". Первое заседание рабочей группы, которое займется этим направлением, прошло днем 30 июля.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.