18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:19

СМИ: СК не нашел причин возбуждать уголовное дело о переломе руки Френкелю на УИК № 2191

фото ЗакС политика СМИ: СК не нашел причин возбуждать уголовное дело о переломе руки Френкелю на УИК № 2191

Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по факту перелома руки корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191, пишет Znak.com.

По данным издания, доследственная проверка завершена. В материалах заявлено, что "винтообразный перелом", как в случае Френкеля, мог быть получен "при условии удержания его правой руки в области перелома с последующим ротационным смещением в процессе падения с высоты собственного роста".

Ранее Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Френкеля в общей сложности на 2,5 тысячи рублей по трем протоколам, составленным из-за этого инцидента: о неповиновении полиции, о вмешательстве в работу избиркома и о нарушении режима самоизоляции.

Сам Френкель сообщил, что пока СК ни о чем подобном не уведомлял. По его словам, связаться с ведомством по телефону не удается, следовательница в отпуске, адвоката Ольгу Карачеву пустить в СК отказались, не объяснив причину. "Ходатайствовали о немедленном уведомлении, пока ничего не получали", - добавил Френкель.

Напомним, 30 июня в разгар голосования Френкеля попытались выдворить с УИК № 2191, когда он прибыл осветить ситуацию с переносными урнами. Члены местной избирательной комиссии до этого два дня просили, чтобы им продемонстрировали переносную урну, с которой их коллеги уходили на надомное голосование, и избирательную документацию, но своего не добились.

Полицейские, пытавшиеся вывести Френкеля с участка по просьбе председателя УИК Валентины Ландышко, сильно заломили ему руку, так, что сломали плечо. Тем же вечером журналиста прооперировали. По версии председателя УИК Валентины Ландышко, а также заместителя главы администрации муниципалитета "Дворцовый округ" Дмитрия Абрамова, который находился на участке на правах наблюдателя и принимал участие в конфликте с Френкелем, корреспондент упал сам, а потом притворялся.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:01 Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

30 июля, 18:21 СК завел дело на живущую в Израиле россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

30 июля, 16:26 Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

29 июля, 15:48 Памфилова недовольна ответами на жалобы, связанные с плебисцитом по Конституции

29 июля, 14:38 Полицейские задержали замглавы МО "Гавань" Кузина

28 июля, 12:55 "Акт неповиновения зафиксирован": В Кремле прокомментировали штраф Френкелю за инцидент с переломом руки

28 июля, 11:33 СМИ: Чиновников, актеров и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

27 июля, 20:58 Штраф в придачу к перелому

27 июля, 15:11 Журналиста Френкеля оштрафовали после того, как ему сломали плечо на избирательном участке

24 июля, 20:39 Координатора "Левого фронта" оштрафовали на 12 тысяч за участие в акции против "обнуления"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:18 Украина намерена добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

19:10 Муниципал: Смольный решил проверить декларацию уже четвертого мундепа-оппозиционера

18:59 Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

18:48 Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму

18:36 Экс-гендиректор "Метростроя" Александров передал свою долю в компании родственнице

18:34 Депутата Коваля доставили в Приморский районный суд

18:19 СМИ: СК не нашел причин возбуждать уголовное дело о переломе руки Френкелю на УИК № 2191

18:00 Координатора штаба Навального в Краснодаре оштрафовали на 80 тысяч рублей за неуважение к власти

17:54 Правоохранители пришли с обыском к Галяминой на дачу

17:31 Основателя "Омбудсмена полиции" оставили в СИЗО до ноября

17:30 Путин разрешил вырубку байкальских лесов

17:00 "И дом есть, и квартира - что обсуждать-то": Дегтярёв - о расследовании ФБК

16:27 Возле столичного суда задержали муниципала, стоявшего в пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

15:54 Экс-мэр Калининграда Савенко умер в московской клинике

15:45 В ЗакС внесен законопроект об отказе вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru