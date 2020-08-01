В Петербурге снова проходит сбор подписей под иском против поправок в Конституцию

На Малой Садовой улице в Петербурге 1 августа проходит сбор подписей под иском за отмену результатов голосования по поправкам в Конституцию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Здесь же организована акция в поддержку протестов в Хабаровске под лозунгом "Кормим голубей". Людям раздают шарики и листы с держателем с надписью "Я/Мы Хабаровск".

Всего на улице собралось около 150 человек. Голубей кормят позади очереди на подпись.

Вдоль Невского проспекта у Малой Садовой улицы припаркованы автомобили правоохранительных органов. Полицейские наблюдают за собравшимися, но никаких претензий к ним не предъявляют.

Кормить голубей в знак солидарности с жителями Хабаровска, требующими возвращения их арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, петербуржцы собирались на Дворцовой площади, но 1 августа она оказалась перекрыта для дезинфекции.

Кормить голубей в знак солидарности с жителями Хабаровска, требующими возвращения их арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, петербуржцы собирались на Дворцовой площади, но 1 августа она оказалась перекрыта для дезинфекции.

Сбор подписей для иска против поправок в Конституцию проводится на Малой Садовой уже второй раз. Прошлая такая акция состоялась 15 июля. Тогда к сборщикам выстроилась очередь от Малой Садовой до Аничкова моста и дальше. Организатор мероприятия Сергей Кузин 29 июля был задержан и провел ночь в отделе полиции. Суд, однако, вернул протокол правоохранителям.

София Саттарова

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