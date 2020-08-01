На столичной акции в поддержку хабаровских протестов задерживают случайных прохожих

В центре Москвы, как и в центре Петербурга, граждане выражают солидарность с длящимися уже три недели протестами в Хабаровске, жители которого недовольны арестом собственного экс-губернатора Сергея Фургала.

Акция сопровождается задержаниями, причем страдают от них случайные люди: так, издание "МБХ Медиа" собщает, что Игорь Ефимов, просто сидевший на скамейке в Новопушкинском сквере и никаких политических жестов не демонстрировавший, был вынужден отправиться в автозак.

Напомним, что хабаровчане требуют сдуа над своим избранником на своей территории, а также они сильно недовольны московской политикой, выразившейся, в частности, назначением врио губернатора "варяга" Михаила Дегтярева.