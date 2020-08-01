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14:48

Задержания петербургских активистов продолжились на Марсовом поле

фото ЗакС политика Задержания петербургских активистов продолжились на Марсовом поле

На Марсовом поле в центре Петербурга полиция провела еще несколько задержаний после завершения шествия в поддержку жителей Хабаровска, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Среди задержанных оказался, в частности коммунист Михаил Минин. У него при себе было издание "Красная книга Хабаровского края". По словам очевидцев, на Марсовом поле были отправлены в автозак семь человек, у них были листы с лозунгами. 

Ранее полиция задержала около 15 человек на набережной канала Грибоедова во время шествия в поддержку Хабаровска. Граждане кричали "Я/Мы Хабаровск", "Мы здесь власть" и другое и намеревались пройти к Дворцовой площади. Однако полиция перекрыла им дорогу и провела серию задержаний. 

Жители Хабаровска уже три недели каждый день выходят в центр города на митинг в поддержку Сергея Фургала. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.

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София Саттарова

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