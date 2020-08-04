Защита обжаловала арест депутата Коваля

Адвокаты обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) депутата Заксобрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля 3 августа подали апелляцию на его арест.

Это следует из карточки дела на сайте Приморского районного суда, который ранее отправил единоросса в СИЗО на два месяца. На сайте Горсуда дата рассмотрения обжалования еще не представлена.

Кроме того, накануне Коваля исключили из списка политического совета петербургского отделения "Единой России" и президиума политсовета петербургских единороссов на сайте партии власти. Судя по кэшу интернет-страниц, еще 3 августа его фотография была представлена среди профилей других членов этих совещательных органов. Ранее в "Единой России" объявили о приостановке членства Коваля в партии.

На сайте Законодательного собрания Петербурга внесли правки в биографию арестованного депутата. Вскоре после его задержания исчезла информация о том, что единоросс воспитывает троих сыновей. Это предложение осталось доступно только в кэше. В декларации Коваля за 2019 год указан только один ребенок.

Напомним, Коваля и его бывшего помощника Андрея Гришина задержали 30 июля в рамках уголовных дел о взятке. На следующий день Приморский суд арестовал их до 29 сентября. По версии следствия, единоросс с помощью депутатской поправки в бюджет способствовал выделению денег налогоплательщиков медицинским учреждениям города. Те якобы заключали контракты на поставку оборудования с фирмами бизнесмена Михаила Лихолетова, с которым у Коваля, по версии следователей, могла быть договоренность и который якобы передавал депутату "откаты", наличными, через Гришина, и автомобилем Audi Q7.

Экс-помощник парламентария был задержан после получения от Лихолетова 2 млн рублей. Гришин объяснил суду, что эти деньги - долг, который ему вернул бизнесмен.