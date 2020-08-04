Минюст стремится к наказанию адвокатов Сафронова

Сотрудники Министерства юстиции добиваются от московской Адвокатской палаты открытия дисциплинарного производства в отношении представителей защиты журналиста Ивана Сафронова, которого преследуют по статье о государственной измене. Чиновники недовольны отказом Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева дать подписку о неразглашении материалов следствия, сообщает "Интерфакс" о ссылкой на юриста Ивана Павлова. Отказ случился в день предъявления обвинения 13 июля.

"Мы расцениваем это как способ давления на защиту Ивана Сафронова", - прокомментировал поведение Минюста глава адвокатской "Команды 29".

Сафронов, в этом году перешедший работать в "Роскосмос", отвергает все обвинения в свой адрес, считая происходящее расправой за журналистские расследования. Медиасообщество активно добивается гласного суда и следствия по делу. В обеих столицах проводятся посвященные участи Сафронова одиночные пикеты, чаще всего разгоняемые. По версии ФСБ, подсудимый передал сведения, содержащие государственную тайну, чешскому гражданину.