Трех журналистов в Пскове вызвали в полицию после работы на акции в поддержку Хабаровска

Псковская полиция вызвала на беседу трех журналистов после их работы над освещением акции в поддержку протестов в Хабаровске, пишет "7х7".

В отдел вызвали главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина, корреспондента "7х7" Ивана Журавкова, корреспондента "Север.Реалии" и "МБХ медиа" Людмилу Савицкую. В отношении них идет проверка по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (несоблюдение режима самоизоляции).

"Могу только сказать, что удивлен, что теперь и работу журналистов начали трактовать как участие в акции", - прокомментировал Камалягин.

Савицкая, в свою очередь, напомнила, что "журналист всегда на работе". "Мы заточены на то, чтобы в любой момент достать телефон-диктофон-удостоверение и начать собирать информацию. В карантин, в грозу, пожар, на несанкционированных и согласованных акциях мы работаем. Обвинять за то, что мы снимали хлебушек, булочки, гречку, птичек мира и людей — это, кажется, слишком, но мы живем в России", - сказала она.

Акция, о которой идет речь, состоялась в Пскове 1 августа: порядка 30 человек пришли к зданию администрации области, чтобы "покормить голубей" в знак солидарности с протестами в Хабаровске. Некоторые участники выложили из семечек и круп лозунги. Никого не задержали.