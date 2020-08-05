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20:50

Смольный хочет вывести в соцсети правительство и руководителей комитетов

фото ЗакС политика Смольный хочет вывести в соцсети правительство и руководителей комитетов

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ подготовил проект распоряжения, согласно которому правительство Петербурга и руководители исполнительных органов власти должны создать официальные аккаунты в социальных сетях. В документе сказано, что администрация и комитеты города должны до 1 октября определить ответственных за ведение аккаунтов и обеспечить их создание. Они обязаны регулярно составлять контент-план и отвечать на комментарии пользователей, следует из положения. 

Ведомства должны до 1 ноября отчитаться перед комитетом по печати о создании страниц в соцсетях, отмечается в проекте распоряжения. Там же сообщается, что комитет будет помогать коллегам консультациями, а пресс-служба администрации города должна опубликовать реестр всех аккаунтов. 

Согласно приложению, речь идет о социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, "Одноклассники", Twitter и YouTube. Документ рекомендует размещать в соцсетях не менее пяти публикаций в неделю. В положении прописано, что аккаунты должны быть открытыми и иметь единый стиль оформления, а посты надо писать в письменном разговорном стиле и включать в них изображения, видеозаписи и другое:

"При ведении аккаунтов необходимо использовать тексты, фотографии, инфографику, карточки, анимацию, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети".

При этом, отмечается, что фото и видео должны быть в хорошем качестве. Кроме этого, в положении сказано, что информация в аккаунтах не должна раскрывать персональные данные, нарушать законы и "содержать негативную, личную эмоциональную оценку". 

Своя страница в социальной сети "ВКонтакте" с марта 2019 года уже есть у главы Петербурга Александра Беглова, создавал он ее еще будучи врио губернатора. Под первым постом сразу набралось большое количество комментариев - петербуржцы писали о наболевших проблемах. Через месяц выяснилось, что некоторых авторов подобных записей на странице главы города заблокировали. Губернаторский "бан" даже стал поводом для жалобы в прокуратуру со стороны экс-главы Штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Сейчас Беглов регулярно публикует отчеты о работе за неделю, сообщения о его визитах и поручениях и поздравления с памятными датами. 

Официальные аккаунты в соцсетях уже есть и у районных администраций и многих комитетов Смольного. Они не только публикуют информацию на своих страницах, но и иногда отвечают на комментарии пользователей под записями губернатора. 

В апреле же 2020 года депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона, который разрешает петербуржцам использовать аккаунты ведомств для обращения к чиновникам. Последние, в свою очередь, будут обязаны отвечать на эти сообщения так же, как отвечают на оффлайн-заявления. Законопроект прошел только первое чтение и "завис" в ожидании дальнейшего рассмотрения. 

София Саттарова


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