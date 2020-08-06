Новый состав ИКМО "Новоизмайловское" не смог собраться на свое первое заседание

Назначенное на вечер 5 августа дебютное заседание избирательной комиссии муниципалитета "Новоизмайловское" не состоялось из-за отсутствие кворума, сообщил ЗАКС.Ру экс-кандидат-самовыдвиженец Андрей Стариков, которому должны передать мандат местного депутата.

По его словам, из восьми членов комиссии явились только четверо, назначенные по представлению Горизбиркома. Самих бывших кандидатов, которые, согласно решению Московского районного суда, должны стать мундепами, внутрь помещения муниципалитета не пустили. Однако там присутствовал член Горизбиркома с правом решающего голоса Андрей Беляков.

Ранее ГИК обратился в совет МО "Новоизмайловское" с требованием объяснить, почему в новый состав ИКМО не вошли представители политических партий. По словам местных оппозиционных депутатов, их просто не пригласили на заседание, где были объявлены сроки формирования комиссии.

Напомним, предыдущий состав ИКМО был распущен 5 июня по решению Горсуда. Поводом стало то, что комиссия не привела решение о результатах выборов муниципальных депутатов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами.

Ранее суд обязал ИКМО не учитывать итоги муниципальных выборов на участках №1393 и №1386. Комиссия приняла новые итоговые протоколы и таблицы, но не решение о новых результатах выборов. По ним муниципальный совет должны покинуть представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович, а их места должны занять самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева.