Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины из-за задержания "вагнеровцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с 33 задержанными россиянами, которых считают участниками ЧВК "Вагнер", передает БЕЛТА.

Накануне, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Лукашенко выразил надежду, что украинской стороне передадут этих россиян, часть из которых обвиняют в террористической деятельности на территории Украины.

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно 29 июля. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК Вагнера. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил ранее, что эти россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Лукашенко назвал подобные заявления "враньем" и заявил, что задержанные дали показания о том, что их специально направили в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Украина намерена добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Беларуси россиян. Их подозревают в участии в конфликте на Донбассе.