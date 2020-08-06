Комитет по межнациональным отношениям опубликовал сведения о доходах

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге опубликовал сведения о доходах и собственности своих сотрудников. Данных о председателе ведомства Олеге Капитанове нет - ранее он входил в состав правительства и его декларацию опубликовали еще 17 апреля. Доход Капитанова за 2019 год вырос в более чем шесть раз до 13,9 млн рублей.

Не указаны данные о доходе и первого заместителя председателя Алексея Силкина. Он пришел работать в комитет 30 мая.

Среди остальных сотрудников ведомства самый большой доход за 2019 год у специалиста 1-й категории отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Риты Куркиной - 2,5 млн рублей. В собственности у нее квартира на 44,2 кв.м.

Доход более двух миллионов рублей указан еще у трех работников комитета. Это главный бухгалтер Яна Войтенко (2 млн рублей), ведущий специалист отдела межнациональных отношений и координации государственных программ Вадим Придиус (2,2 млн рублей) и главный специалист отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Вера Завадская (2,4 млн рублей). Последняя в собственности имеет автомобиль Audi 80, а доход ее несовершеннолетнего за 2019 год ребенка составил 920 тысяч рублей.

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