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6 августа, 20:15

Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

фото ЗакС политика Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своих планах взаимодействия с хабаровскими протестующими, которые недовольны арестом Сергея Фургала и назначением вместо него на губернаторскую должность Михаила Дегтярева - однопартийцев Жириновского. Основателя партии останавливает в первую очередь пандемия коронавируса, хотя, отвечая на еще один вопрос о своем возможном визите, он заявил, что приедет, только "если понадобится".

"В Хабаровск мы поедем тогда, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий. В Москве запрещено и по всей стране. Я хочу встретиться с теми, кто придет. Это могут прийти десятки тысяч людей. <...> Это плохо. Они заражают друг друга", - произнес политик, давая интервью "Эху Москвы".

Жириновский также посетовал, что еще до пандемии ему и его партии не давали провести митинг на желаемом месте и что по этому вопросу - вопросу плохого качества диалога с иполнительной властью - он солидарен с хабаровчанами. Говоря о персоналиях, он заявил, что одновременно поддерживает и Фургала, и Дегтярева, но при этом не хочет, чтобы "это (поддержка им хабаровского протеста - прим. ЗАКС.Ру) превратилось в партийный формат".

Напомним, что Фургала отправили в СИЗО по обвинению в организации убийств 15-летней давности. Первоначально Жириновский выражал крайнюю степень возмущения этим арестом в стенах Госдумы и даже грозился распустить фракцию, но вскоре заметно снизил градус риторики.

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