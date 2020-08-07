18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:58

Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

фото ЗакС политика Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил вернуть местным чиновникам возможность летать в бизнес-классе, на соответствующий проект постановления обратил внимание DVHAB.ru.

В документе предложено отменить изменения, внесенные экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Полтора года назад Фургал заявил, что перелеты чиновников бизнес-классом за счет бюджета – это несправедливость по отношению к большинству жителей региона, и все члены правительстве, кроме первых зампредседателя, должны летать только эконом-классом.

В проекте постановления изменения предлагается отменить "в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края". Предлагается оплачивать за счет бюджета командировки членам правительства самолетом – по тарифу бизнес-класса, морским и речным транспортом – не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров, железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса.

Жители края критикуют документ. В материале приводится комментарий одного из жителей, который возмущен этим.

"Я не против комфорта, каждый сам волен решать, как ему до Москвы добираться, если это происходит не за бюджетный счет. А если вы берете деньги из казны, то имейте совесть не ставить себя выше всех остальных. А если берете деньги из казны, то имейте совесть не ставить себя выше всех остальных", - считает он.

Сам Дегтярев на странице в Instagram заявил, что хабаровские чиновники несколько лет не бывали в Москве.

"Это не дело, наши министры должны регулярно бывать в столице и встречаться с федеральными коллегами, отстаивать интересы края, привлекать средства в наш бюджет в интересах людей. В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу спросить у жителей, сколько миллиардов рублей [в бюджет региона] должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом", - написал Дегтярев.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 августа, 20:15 Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

5 августа, 18:50 Трех журналистов в Пскове вызвали в полицию после работы на акции в поддержку Хабаровска

3 августа, 11:49 Фургал отказался от услуг адвоката, активно комментировавшего его дело в СМИ

2 августа, 17:27 Поддерживавших Фургала хабаровских демонстрантов отправили под арест

2 августа, 10:31 Bloomberg: Власти не собираются разгонять митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

1 августа, 21:59 По Невскому за Хабаровск

1 августа, 14:20 На столичной акции в поддержку хабаровских протестов задерживают случайных прохожих

1 августа, 10:27 На очередных дальневосточных митингах случились задержания

31 июля, 17:00 "И дом есть, и квартира – что обсуждать-то": Дегтярёв – о расследовании ФБК

31 июля, 14:27 Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:58 Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников

12:21 Оргкомитет Евро-2020 проведет финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2022 году

12:01 Доход главы комитета по инвестициям за 2019 год составил 2,79 млн рублей

11:54 Ученые рассказали о наличии антител к коронавирусу у четверти петербуржцев

11:30 Депутат Госдумы Тайсаев заразился коронавирусом и не поедет в Беларусь

10:56 Число зараженных коронавирусом в России выросло на 5241 человека

10:41 Активиста Мусина задержали в спецприемнике и составляют протокол из-за акции 1 февраля

10:26 Обвинение просит отправить трех активистов в Перми в колонию за акцию с манекеном Путина

9:53 Дрозденко призвал не ждать открытия метро в Кудрово раньше 2025 года

9:18 Генпрокуратура требует изъять у Абызова в пользу государства 32 млрд рублей

6 августа, 21:53 100 дней петербургской "Стене памяти"

6 августа, 20:54 Пробы воды из Ладоги показали 40-кратное превышение нормы бактерий

6 августа, 20:15 Жириновский пока не приветствует массовых акций за Фургала ввиду коронавируса

6 августа, 19:52 В Кудрово пообещали поставить первый "умный" светофор на территории Ленобласти

6 августа, 19:26 Смольный подготовил соглашение с "Почтой России" о создании "Почтового квартала"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru