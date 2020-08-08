Беглов посетил бар "Терминал", который рискует закрыться из-за закона о "наливайках"

Губернатор Александр Беглов посетил бар "Терминал" на улице Белинского, как один из рискующих закрыться из-за недавно принятого закона о запрете на работу подобных заведений площадью менее 50 кв. м., сообщает Telegram-канал "Пул 78", освещающий работу главы города.

Беглов заявил, что в уже подписанный им закон "в любом случае будут вноситься изменения".

"Наша задача – защитить жителей [от "наливаек"]. Вы знаете какая ситуация в спальных районах. Надо собраться и найти какие-то единые решения. Таких проблем в городе очень много, нельзя решать их с кондачка. Если депутаты выходят с инициативой, надо изучить вопрос. Здесь надо действовать аккуратно, не мы это создавали, не нам это разрушать", - заявил Беглов, предложив владельцу бара, Илье Базарскому, подготовить свои предложения.

Базарский, в свою очередь, напомнил, что площадь баров в 50 кв. м. "не определяет маргинальность посетителей". "Надо или находить иные критерии, или вернуться к федеральной норме в 20 кв метров. Нельзя принимать такие законы, не общаясь с людьми из индустрии", - подчеркнул Базарский.

Это второй бар, который Беглов посетил на этой неделе. 5 августа он таким же образом побывал в баре Spontan.

Ранее в Законодательном собрании была собрана рабочая группа, которой предстоит разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность так называемых "авторских баров". На первом заседании группы председатель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, сославшись на экспертные оценки, заявил, что после вступления в силу "закона о 50 метрах" в его действующем виде закроются 12% петербургских заведений общепита, а работу потеряют до 7 тысяч человек. Некоторые представителей барной индустрии опасаются того, что итогом ее работы станут новые ограничительные меры для их бизнеса.

Губернатор Беглов подписал законопроект 23 июля, а уже через неделю назвал его "поспешным", заявив, что бары Петербурга – это "городская фишка", а закон нужно доработать.

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