Глава Центрального района и его жена заработали 19,8 млн рублей за 2019 год

Администрация Центрального района Петербурга 10 августа опубликовала сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2019 год.

Максим Мейксин, возглавляющий район с февраля 2019 года, задекларировал 2,78 млн рублей. У чиновника есть два земельных участка общей площадью 3269 кв.м, две квартиры, гараж, нежилое здание, автомобиль Honda Pilot и прицеп. Супруга главы Центрального района отчиталась о 17 млн рублей дохода за прошлый год. В списке ее собственности указаны пять земельных участков обще площадью 138 тысяч кв.м, две квартиры, нежилое помещение и автомобиль Audi Q5. В прошлом году сведения о доходах Максима Мейксина и его супруги не публиковались.

У главы администрации Центрального района шесть заместителей. Первый зам Павел Спивачевский отчитался о 2,6 млн рублей дохода. Елена Трофимова заработала 1,8 млн рублей, Елена Федорова - 2,1 млн рублей, Дмитрий Бурдов - 2 млн рублей, Михаил Долгополый - 1,9 млн рублей. Сведений о доходах заместителя главы Александра Карлова в отчете нет.

Наибольший доход среди чиновников администрации Центрального района указал начальник отдела информатизации и связи Андрей Скатин - 10,4 млн рублей. В его собственности указаны две квартиры, дом, участок и автомобиль Skoda Superb.

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