На нескольких заводах в Белоруссии начались протестные забастовки

Работники нескольких крупных белорусских предприятий приступили к стачкам, информирует освещающий протесты Telegram-канал NEXTA.

По сведениям издания, отказались выходить на свои места сотрудники Минского электротехнического завода им. Козлова отказались выходить на рабочие места.

Некоторое время назад были опубликованы их требования: 1) немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию; 2) прекратить провокации для оправдания действий силовиков; 3) выпустить людей, задержанных во время прошедших мирных демонстраций; 4) включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.

Также к ним присоединились двое рабочих завода полупроводниковых приборов ОАО "Интеграл". Остальные трудящиеся сопереживают им, но отказываются поступать аналогично, опасаясь потерять места.

Обновлено в 12:35.

Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу. Рабочие собираются у ДК для выдвижения требований.

Призыв ко всеобщей забастовке появился в оппозиционных Telegram-каналах Белоруссии днём ранее на фоне масштабных протестов и столкновений с силовиками.

Начавшиеся после завершения президентских выборов протесты, охватившие всю Белоруссию, длятся уже второй день подряд. Минувшей ночью в центре города демонстрантов вновь жестко разгояли силовики, применяя спецсредства - резиновые пули и светошумовые гранаты. В больницах находятся множество покалеченных граждан, однако, несмотря на это, люди намерены выходить на улицы снова, требуя признать выборы нелегитимными.