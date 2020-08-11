Соратница Тихановской рассказала о давлении силовиков в ЦИК Беларуси на нее

Соратница кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановой Мария Колесникова в разговоре с Tut.by рассказала, что опубликованное проправительственными каналами обращение Тиханова записывала под присмотром силовиков.

По словам Колесниковой, Тихановская при посещении Центризбиркома Беларуси накануне, 10 августа, была без связи с адвокатом, и туда прошли "люди с оборудованием, похожим на видеотехнику".

"По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?" - заявила Колесникова.

В разговоре с KYKY она уточнила, что Тихановская находилась в ЦИК "с двумя представителями силовых структур", и, по ее информации, это были неизвестные ей "высокопоставленные силовики".

Тем временем Литва выдала Тихановской годичную визу и предоставила место для проживания.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву, а вскоре проправительственные каналы распространили видеозапись, на которой она, читая текст с бумаги и не глядя в камеру, монотонно зачитывает текст с призывом отказаться от протестов.

В ночь на 11 августа демострантов жестко разгоняли силовики с применением спецсредств – резиновые пули, светошумовые гранаты, дубинки. Протестующие рассказывали, что омоновцы передвигались на каретах скорой помощи. МВД Беларуси официально заявил об одном погибшем протестующем.