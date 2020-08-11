СК не нашел причин для проверки задержания Плющева и Фельгенгауэр во время пикетов

Следственный комитет не увидел оснований для проверки обстоятельств задержания ведущих "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева при освещении пикетов у здания МВД в Москве в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Федора Сироша, он получил ответ СК о том, что "в настоящее время в заявлении о преступлении не имеется достаточных оснований для проведения проверки". Адвокат подчеркнул, что ведомство все еще может начать проверку, и как реагировать на такой ответ – неясно, поскольку он "не очень процессуальный".

Фельгенгауэр и Плющев пожаловались на свое задержание в начале июня. 29 мая они выполняли редакционное задание, освещая пикеты на Петровке, 38, при них были удостоверения журналистов, но их все равно задержали. Они указывали на воспрепятствование журналистской деятельности и просили проверить законность действий полицейских.