Горизбирком передал мандаты шести новым депутатам МО "Новоизмайловское"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 13 августа проголосовала за регистрацию депутатами муниципального совета МО "Новоизмайловское" двух представителей КПРФ и четырех самовыдвиженцев, которые победили на сентябрьских выборах, но так и не получили свои мандаты. Ранее аналогичное решение, вопреки позиции Горизбиркома, не смог принять избирком "Новоизмайловского".

Против передачи мандатов выступил только один член городской избирательной комиссии - представитель Партии Роста Алексей Березин. Ранее он выступал в судах на стороне теперь уже распущенного состава ИКМО "Новоизмайловское".

Самовыдвиженцы Андрей Стариков, Максим Петров, Олег Соловьев, Дмитрий Коль и кандидаты от КПРФ Владимир Локтев и Галина Кукарцева через суд добились отмены результатов выборов в "Новоизмайловском" на участках №№ 1393 и 1386. Это позволяло им занять в совете места представителей "Единой России" Людмилы Павловой, Валерия Жилкина, Оксаны Морозовой и Валентины Калининой, а также самовыдвиженцев Анны Поцелуевой и Ларисой Бубович.

ИКМО еще в феврале изменила сводную таблицу и протоколы избирательных округов без учета голосов с двух участков, но не стала принимать решение о новых результатах выборов.

Избранные, но не ставшие депутатами кандидаты, пожаловались в Горизбирком, который в последствии через суд добился роспуска ИКМО. Новый состав муниципального избиркома, в который не вошло ни одного представителя политических партий, должен был заново подвести итоги выборов и передать мандаты на своем первом заседании, 6 августа. Однако сделать он этого не смог из-за отсутствия кворума. После этого вопрос о восстановлении прав избранных депутатов был вынесен на заседание Горизбиркома.