18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:10

Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

фото ЗакС политика Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, беседуя с "Известиями", сообщил, что по имеющейся у него информации, на локальные протесты, на которые он сам не ходит и не собирается, "слетелись" граждане, "паразитирующие" на протестах: как результат - в толпе митингующих начали появляться флаги Белоруссии.

"Но дальше-то на этот протест слетелись, как коршуны, из других регионов, в том числе из стран, те, кто, как правило, паразитирует на протесте. У нас, вы видите, уже поднимают красные флаги в солидарность с белорусскими протестами. При чем здесь они? Прямо какая-то вакханалия начинается", - негодует управленец.

Сам Дегтярёв на протесты не пойдет, поскольку имеет высокий государственный чин, поэтому в его случае посещение митингов недозволительно.

При этом, несмотря на неприятие хабаровчан, "жириновец" чувствует себя "отлично".

"Мифы, что народ требует моей отставки, конечно, меня уже утомили. Где, кто? Есть действительно люди, которые хотят перемен, которым я не нравлюсь. Но я не пряник, чтобы нравиться. Есть и другие, которые с приездом неместного руководителя надеются на улучшение. Поэтому мнения разные, но я не боюсь никого", - резюмировал Дегтярёв.

Хабаровчане выходят на улицы ежедневно, начиная с 11 июля - тогда под арест отправили экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах 15-летней давности.

Акцию, прошедшую 8 августа, посетили почти 3 тысячи человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

12:22 NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

12 августа, 20:11 "Фашистская диктатура": Депутаты региональных ЗакСов РФ требуют отмены выборов в Белоруссии

12 августа, 19:11 СМИ: В больнице Гомеля скончался 25-летний мужчина, задержанный на протестах

12 августа, 18:40 Глава белорусского МВД потребовал от подчиненных "не трогать" журналистов, освещающих протесты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:52 РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

13:41 Вооруженные люди заблокировали минский офис "Яндекса"

13:30 Муниципал: "Не желаем участвовать в этом свинарнике": Группа депутатов покинула заседание совета МО "Светлановское"

13:17 Петербуржцы обеспокоены вырубкой деревьев под парковку в Приморском районе

12:53 Чувашский "навальнист" стал фигурантом дела о "нежелательной организации" за репост текста "Открытой России"

12:22 NEXTA извещает о протестной забастовке на заводе БелАЗ

11:37 "Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

11:10 Дегтярёв обнаружил на хабаровских протестах "коршунов", "паразитирующих" на поддержке Белоруссии

10:45 Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 - в Петербурге

10:45 Муниципал: Горизбирком передал мандаты шести новым депутатам МО "Новоизмайловское"

10:30 "Убирайся, пока не поздно!": Нобелевский лауреат Алексиевич требует отставки Лукашенко

10:01 Защита журналиста Френкеля обжаловала его штрафы за инцидент на избирательном участке

9:36 Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

9:13 "ОМОН бьет медработников": Волонтеры белорусских травмпунктов жалуются на побои силовиков

12 августа, 21:00 Депутаты ЗакСа и муниципальных советов Петербурга посетили акцию у посольства Беларуси

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru