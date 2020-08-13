"Беспорядки по стране утратили массовость": В МВД Белоруссии отчитались о задержании 700 человек

МВД Белоруссии оповестило о снижении протестной активности в стране: по информации ведомства, минувшей ночью были задержаны порядка 700 человек, информирует Tut.by.

Кроме того, в министерстве отметили, что "беспорядки утратили массовость". Однако при этом в МВД заявили, что "уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", а во время протестов пострадали свыше 100 силовиков.

Уже пятый день подряд белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Александр Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко - Светлана Тихановская - под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

По отношению к мирным демонстрантам применяется грубая сила, их разгоняют сильнейшим травматическим оружием.