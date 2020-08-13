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13:52

РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

фото ЗакС политика РБК: В офис Uber в Минске пришли с обысками

Представители правоохранительных органов Белоруссии пришли с обыском в минский офис Uber, уведомляют РБК и местное издание Euroradio.

Кроме того, неизвестные граждане с оружием в руках заблокировали офис "Яндекса".

Причины оперативных мероприятий пока неизвестны.

Новость дополняется.

Ранее в Минске начались забастовки на крупных градообразующих предприятиях - к примеру, на БелАЗе.

Пятый день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых победил Александр Лукашенко. Тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.

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