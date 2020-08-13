Мэр белорусского Жодино вышел к протестующим и пообещал убрать ОМОН с улиц

Мэр расположенного в Минской области города Жодино Дмитрий Заблоцкий вышел к бастующим работникам градообразующего завода БелАЗ и пообещал, что не станет предоставлять сотрудникам ОМОН выпускаемые предприятием автомобили.

Кроме того, он сообщил, что уберёт силовиков с улиц города, а также обязательно встретится с демонстрантами сегодня в 20:00.

Данная ситуация - прецедент для протестующей Белоруссии. До Заблоцкого на диалог с гражданами ещё никто из управленцев не выходил.

По всей стране уже пятый день не утихают протесты. Кроме БелАЗа, работу остановили ещё несколько крупных предприятий. Бастующие требуют свободы для задержанных мирных демонстрантов.