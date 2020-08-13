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13 августа, 15:55

"Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

фото ЗакС политика "Яблоко" потребовало наказать причастных к подавлению протестов в Беларуси

Партия "Яблоко" опубликовала заявление председателя Николая Рыбакова, в котором выражается солидарность с гражданами Беларуси и их протестом, заявление опубликовано в Telegram.

"Подавление законных протестов грубым применением силы, жестокость силовиков, кровь и насилие на улицах белорусских городов не должны остаться безнаказанными", - заявил Рыбаков.

"Яблоко" также потребовало от белорусских властей "немедленного освобождения граждан России", задержанных во время акции протеста, в том числе – журналистов российских СМИ, общественных деятелей и активистов.

Партия опасается, что в России в "аналогичной ситуации" могут быть использованы жесткие разгоны. "Яблоко" видит своей задачей и ответственностью "сделать все возможное, чтобы не допустить подобного сценария в России", "предложить обществу осмысленную альтернативу существующему режиму и работать на бескровный транзит власти в рамках демократических процедур".

"Народы России и Беларуси заслуживают другой власти и права менять ее через законные цивилизованные процедуры. Мы искренне желаем братскому белорусскому народу добиться проведения в стране честных, конкурентных выборов и мирной сменяемости власти в стране", - подчеркнули в партии.

В Беларуси граждане уже пять дней выходят на улицы, протестуя против оглашенных ЦИК результатов выборов президента страны, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Народ настаивает на победе оппозиционного кандидата, Светланы Тихановской. Сейчас в Беларуси сотрудники предприятий объявили забастовку, в том числе – БелАЗ, МАЗ, медики и многие другие.

фото: vk.com/yabloko_ru

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