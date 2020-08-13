В ЦИК заявили, что не участвуют в принятии решения о судьбе довыборов в ЗакС Петербурга

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина в ответ на запрос ЗАКС.Ру 13 августа сообщила, что решение вопроса о возобновлении подготовки и проведения выборов на вакантное место в Заксобрании Петербурга относится к компетенции Горизбиркома.

По ее словам, соответствующая информация была донесена до сведения петербургской избирательной комиссии в письме от 10 июля.

В то же время председатель Горизбиркома Виктор Миненко еще 16 июля заявил, что городская комиссия вырабатывает вопрос о довыборах в ЗакС совместно с ЦИК. Член ГИК Дмитрий Краснянский подтвердил ЗАКС.Ру, что после этого тема дополнительных выборов не поднималась на заседаниях комиссии.

- На мой взгляд, вряд ли состоится это голосование, - добавил Краснянский.

Напомним, дополнительные выборы по 21 избирательному округу ЗакСа в марте назначили на 7 июня. 3 апреля ЦИК решил отложить даты более 90 назначенных голосований, в том числе и петербургского, из-за пандемии коронавируса. Объявленные в Петербурге довыборы с тех пор не отменяли, но и не назначили новую дату их проведения. Избранный депутат, по закону, должен исполнять свои обязанности не менее года. При этом новый созыв петербургского ЗакСа будут избирать в середине сентября 2021 года.

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