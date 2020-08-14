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12:15

"Нас, сторонников перемен, - большинство": Тихановская попросила белорусских мэров присоединиться к протестам

фото ЗакС политика "Нас, сторонников перемен, - большинство": Тихановская попросила белорусских мэров присоединиться к протестам

Вынужденная покинуть Белоруссию сразу после выборов главная соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская вновь обратилась к согражданам в видеоформате, призвав мэров белорусских городов присоединиться к мирному протесту.

Начала своё послание Тихановская со слов благодарности всем, кто её поддержал.

"За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы могут объединиться и сказать "Нет!" старой власти. Но это случилось. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор - по закону, мирно и с достоинством. Нас, сторонников перемен, большинство. ", - сказала кандидат в президенты Белоруссии.

В прежнюю власть, продолжила Тихановская, более никто не верит, и подтверждением тому - копии избирательных протоколов. Согласно данным неофициальных экзит-поллов, напомним, Тихановская значительно обошла "победившего" Лукашенко. ЦИК Белоруссии, кстати, так и не опубликовал окончательные результаты голосования.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - выступила Тихановская.

Напомним, ранее соперница Лукашенко дважды обращалась к белорусам: в первый раз, известив, что вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизнь детей, во второй - прочитав по бумажке текст о том, что следует прекратить протесты.

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