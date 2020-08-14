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12:44

Движение демократического обновления призвало политиков к солидарности с гражданами Беларуси

фото ЗакС политика Движение демократического обновления призвало политиков к солидарности с гражданами Беларуси

Петербургское Движение демократического обновления 14 августа выпустило заявление, в котором поддержало протестующих в Республике Беларусь и призвало к всех политиков и лидеров общественного мнения России проявить солидарность с гражданами соседней страны "в защите их политического выбора".

В заявлении говорится, что победу на выборах президента Беларуси одержала Светлана Тихановская, а Александр Лукашенко сфальсифицровал итоги голосования.

"Ответом на массовые протесты граждан страны и стремление защитить свой выбор стали жестокие политические репрессии со стороны силовиков и спецслужб со стороны силовиков Республики Беларусь", - заявили в движении.

Члены ДДО не признают официальные итоги белорусских выборов, требуют прекратить избиение протестующих и освободить всех задержанных в ходе уличных акций.

По данным Центризбиркома Беларусь, победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,23% голосов. За его главную соперницу Светлану Тихановскую, по информации ЦИК, проголосовали 10,09% избирателей. Остальные кандидаты получили меньше 2%. Все участники президентской гонки кроме Лукашенко оспорили результаты выборов.

В ночь на 10 августа в Беларуси начались массовые протесты людей, не согласных с данными, озвученными ЦИК. Уличные акции жестоко подавляли милиция, ОМОН и внутренние войска. Несмотря на это, люди продолжают выходить на улицу. В стране бастуют несколько десятков предприятий. Они выдвигают политические требования, в том числе о назначении новых выборов и роспуске ОМОНа. 

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