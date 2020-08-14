Фигурант дела Фургала пожаловался на избиения в СИЗО

Участник уголовного разбирательства в рамках дела экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов, пребывающий, как и бывший управленец, в СИЗО, пожаловался побывавшей у него столичной ОНК на избиения, уведомила ТАСС член комиссии Ева Меркачева.

По словам арестанта, избили его 12 августа - причем, не сотрудники изолятора, а конвоиры.

"Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы", - пояснила Меркачева.

При этом во ФСИН известили, что Карепов прибыл в СИЗО 13 августа уже побитым. В ведомстве попросили изучить обстоятельства произошедшего прокуратуру.

Карепов является одним из четырех фигурантов дела об убийствах амурских бизнесменов, которые Фургал, по версии следствия, организовал в 2004-2005 годах.