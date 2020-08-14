Навальный перевел деньги Фонду Солидарности после заявлений Лукашенко о причастности к протестам в Беларуси

Политик Алексей Навальный в ответ на заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о причастности к протестам в стране перевел 10 тысяч рублей в Фонд Солидарности, предназначенный для помощи беларусам, потерявшим из-за протестов работу.

Лукашенко провел совещание по протестам в совбезом и на нем заявил, что белорусов "используют как пушечное мясо" и в страну "уже понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России", Навального и так далее". "Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.

Тем временем жители Беларуси в разных городах продолжают выходить на мирные акции протеста с плакатами, флагами и цветами, которые дарят даже сотрудникам ОМОН. В Минске в Дома правительства собрались несколько тысяч протестующих. Еще несколько дней назад силовики жестко избивали протестующих, нанося им серьезные травмы при задержании, стреляли в них резиновыми пулями и закидывали светошумовыми гранатами. Корреспондент Znak.com Никита Телиженко оказался в числе задержанных и, освободившись, написал репортаж, в котором рассказал, как задержанных пытают и избивают в изоляторах.

Навальный написал, что Лукашенко "не оставляет шансов" ему после заявления. "Нужно соответствовать, и я перевожу 10 тысяч рублей в Фонд Солидарности и призываю всех поучаствовать в этой замечательной идее", - добавил политик.

Он напомнил, что такие фонды – это условие национальных забастовок: в Беларуси бастуют такие крупные предприятия, как МАЗ, БелАЗ, Беларусская атомная электростанция, Минские теплосети, БМЗ, минский метрополитен и многие другие.

"Грубо говоря, полицейский отказался бить людей. Его уволили. Чтобы его семья не осталась без средств к существованию, Фонд Солидарности поддержит его. Вышел человек на забастовку - его уволили. Фонд поддержит", - пояснил Навальный.