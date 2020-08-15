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15:53

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным о протестах в Беларуси

фото ЗакС политика Лукашенко поговорил по телефону с Путиным о протестах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить "ситуацию, которая складывается внутри и вокруг" страны, передает "БелТА".

В Кремле заявили, что Лукашенко "информировал" Кремль о ситуации с протестами в стране, и с обеих сторон была "выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы".

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в заявлении Кремля.

Перед этим звонком Лукашенко на совещании в Минске заявил, что с Путиным надо связаться, "потому что это уже угроза не только Беларуси". По его версии, в стране применяют "методички цветных революции" - такое мнение он высказал о мирных протестах, которые длятся в стране уже почти неделю после президентских выборов.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По официальной версии, Лукашенко победил на них с результатом более 80% голосов. Однако жители Беларуси в знак несогласия с этим выходят на протесты в ряде городов страны, рабочие крупнейших предприятий – МАЗ, БелАЗ, "Гродно Азот" и многих других – устраивают забастовки. Они настаивают на победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и требуют отставки властей.

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