"За батьку!": В центре Минска проходит акция в поддержку Лукашенко; участники приходят организованными группами

На протяжении последнего часа на центральной площади Минска проходит митинг, призванный выразить поддержку действующему главе государства Александру Лукашенко.

По разным оценкам, на месте собрались порядка 2 тысяч человек: РБК пишет в Telegram, что к месту приходят четко организованными группами.

Ранее в различных СМИ появились видео о том, как к столице Белоруссии колоннами следует автобусы из разных городов страны. Внутри, предположительно, - бюджетники.

Собравшиеся в центре скандируют лозунги вроде "За батьку!", "За Беларусь", "Я, ты, он, она, вместе дружная страна" и другие.

Многие участники мероприятия отказываются разговаривать с корреспондентами после вопросов о мирных протестах и жесточайших задержаниях граждан.

Некоторые даже считают, что в "цепях солидарности" участвовали "наркоманки, им оплатили, дали выпить" и вообще с ними надо было поступать "пожестче".

В то же время протестно-настроенные граждане собираются на улицах для того, чтобы выйти маршем по улицам Минска.