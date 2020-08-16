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16:26

По всей Белоруссии проходят протестные митинги оппозиции: в Минске - не менее 60 тысяч участников

фото ЗакС политика По всей Белоруссии проходят протестные митинги оппозиции: в Минске - не менее 60 тысяч участников

На протяжении последней недели на улицы белорусских городов выходят тысячи граждан, несогласных с режимом Александра Лукашенко. Отправной точкой протестов послужили прошедшие 9 августа выборы, на которых управленец набрал чуть более 80%, тогда как его ключевая соперница - Светлана Тихановская - всего 10%.

Некоторое время назад на центральной площади Минска завершилась акция в поддержку Лукашенко, на которую со всей страны на автобусах привозили работников бюджетной сферы. Президент со сцены заявил о том, что повторных выборов при нём, живом, не будет.

Ещё до начала провластного митинга минчане стали массово стягиваться к мемориалу Стела Победы: сейчас там, по разным оценкам, собралось до 100 тысяч человек.

Демонстранты скандируют протестные лозунги, среди которых, к примеру, "Лукашенко - в автозак".

В то же время в МВД Белоруссии оповестили, что, по их подсчетам, на митинге в честь Лукашенко собралось порядка 65 тысяч человек. Очевидцы, в свою очередь, сообщили о 3-5 тысячах граждан.

Добавим также, только что стало известно, что белорусское Минобороны известило о проведении учений около границы с Литвой. Они стартуют завтра и продлятся до 20 августа.

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16:26 По всей Белоруссии проходят протестные митинги оппозиции: в Минске - не менее 60 тысяч участников

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