В Хабаровске арестовали поддерживавшего Фургала координатора штаба Навального

Центральный райсуд Хабаровска отправил под 10-суточный административный арест координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Ворсина, информируют активисты в Twitter.

"Навальниста" признали виновным в участии в несогласованной акции, которая повлекла помехи в движении транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В протоколе указано, что Ворсин якобы мешал пешеходам, скандируя в громкоговоритель речи про "зарплаты депутатов".

Днём ранее хабаровчане вновь вышли на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах 15-летней давности. Протесты продолжаются уже седьмую неделю подряд. На последней акции Ворсин предложил по примеру Белоруссии устроить стачки на заводах.