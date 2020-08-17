На Бутлерова нашли мертвым экс-главу аппарата бывшего вице-губернатора Мокрецова

На улице Бутлерова, 40, сегодня утром обнаружили тело Валентина Верещаки - бывшего руководителя аппарата экс-вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, делится "Фонтанка".

По предварительным данным, мужчина скончался от полученных вследствие падения из окна травм.

Верещака ранее работал в комитете имущественных отношений под кураторством Мокрецова, с которым он сначала служил в Федеральной налоговой службе, а после - в Минобороны.

В 2013 году экс-чиновник занял пост заместителя председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Вячеслава Лунева, ушедшего на пенсию. Через несколько месяцев он получил должность главы аппарата бывшего вице-губернатора.

Мокрецов покинул состав петербургского правительства при Александре Беглове. Спустя некоторое время ушел и Верещака.

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