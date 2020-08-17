КСП начала проверку Управления социального питания

Контрольно-счетная палата Петербурга в понедельник, 17 августа, начала плановую проверку финансовой активности городского Управления социального питания, которое, в частности, отвечало за выдачу детских продуктовых наборов во время режима самоизоляции.

Сотрудники КСП до 30 сентября будут изучать законность и результативность использования средств городской казны. Проверят также подведомственные организации: Учебно-методический центр и Испытательную лабораторию пищевых продуктов и продовольственного сырья "СОЦПИТ". Контрольное мероприятие проходит под руководством аудитора Юрия Шутова.

Управление занимается организацией питания в детских садах, школах, колледжах, учреждениях здравоохранения и других учреждениях Санкт-Петербурга. В 2018-2019 годах из бюджета города ему было выделено более 160 млн рублей. В 2020 году планируется выделить 106,8 млн рублей.