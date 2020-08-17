Прокуратура признала существование новых свалок под Петербургом

Всеволожская прокуратура по заявлению экоактивистов из организации "Зеленый фронт" проинспектировала местную деревню Старая и нашла на пяти земельных участках несанкционированные мусорные завалы общей площадью более 8 тысяч кубометров. Главным образом речь идет о валежнике и отходах деревообрабатывающей промышленности. Примечательно, что это не первый проблемный случай такого рода, имеющий место в деревне Всеволожского района.

"Пока шла ликвидация свалки на одной стороне Колхозной улицы в Колтушах, где был введен режим ЧС, ввоз отходов мусоровозами на участки, расположенные с другой стороны дороги, которые и проверила прокуратура, продолжался и до сих пор продолжается. У компании есть лицензия на транспортировку отходов, а не на организацию там свалки и тем более не на сжигание отходов, о котором ранее нам неоднократно сообщали местные жители", - отметил руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Ответственность за происходящее возложили на компанию "Марта-Модуль", которая в ближайшее время должна будет устранить нарушения.

Фото: "Зеленый фронт"