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17 августа, 19:53

Старинный дом в Лесном решили передать Следственному комитету

фото ЗакС политика Старинный дом в Лесном решили передать Следственному комитету

Расселенный десять лет назад дореволюционный дом 31 по 2-му Муринскому проспекту отдадут в ведение петербургского управления Следственного комитета, в связи с чем ему потребуется серьезный ремонт, передает строительное издание "Канонер" со ссылкой на администрацию Выборгского района. В настоящее время для этого производятся проектные работы.

Первоначально планы чиновников были иными: еще два года назад ожидалось, что массивное сооружение уйдет с молотка.

История так называемого дома Забелиной на 2-м Муринском проспекте восходит к 1913 году. Первоначально оно было четырехэтажным. Несмотря на усилия градозащитников, КГИОП ранее не стал включать здание в список выявленных памятников регионального значения. В районе, кроме него, почти не имеется построек не из дерева, которые появились бы до 1917 года.

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