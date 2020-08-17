В белорусском посольстве в Петербурге объяснили, почему не всем желающим удалось проголосовать

Представители отделения белорусского посольства в Петербурге ответили на претензии белорусов, которым по техническим и организационным причинам не удалось проголосовать 9 августа за нового президента Белоруссии. В посольстве считают, что оказавшиеся в городе на Неве белорусы неграмотно распределили свои силы и что им нужно было воспользоваться возможностью проголосовать досрочно в два дня, предшествовавших выборам, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на наблюдателя Екатерину Куль.

"Но ни один гражданин не обязан этого делать. Все мы подозревали, что будет фальсификация именно тех бюллетеней, которые находятся в ящике досрочного голосования", - выразила женщина свой протест, комментируя позицию чиновников.

По ее мнению, в список избирателей намеренно не включили значительное число петербургских избирателей, а, если бы включили всех, то пришлось бы открывать дополнительный участок. Кроме того, Куль передала еще один тезис от сотрудников посольства: они считают, что трудности голосования в Петербурге никак не повлияли и не могли повлиять на исход выборов.

Напомним, что действующему главе Александру Лукашенко, баллотировавшемуся на шестой срок, насчитали победу с более чем 80% голосов, в связи с чем во многих белорусских городах вспыхнули уличные протесты, первое время жестоко подавляемые силовиками.