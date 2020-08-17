В Лодейном Поле воссоздадут домик Петра I

В Лодейном Поле восстановят домик императора Петра I, который он часто навещал в ходе войны с Швецией в первой четверти XIX века, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. После реконструкции здание приобретет статус музея, и в нем будут демонстрироваться экспонаты из Центрального военно-морского музея. Работы должны завершиться в сентябре.

"Мы хотели, чтобы это было хорошее такое, под старину, деревянное здание, где расположится экспозиция музея. В том числе и с сувенирными лавками, в том числе и с интерактивными экспозициями", - приводится цитата губернатора Александра Дрозденко.

Чиновнику хочется, чтобы домик в границах сквера Корабелов стал востребованным пунктом туристических маршрутов.