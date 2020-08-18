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9:53

Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

фото ЗакС политика Дегтярёв пригласил поддерживающих Фургала граждан войти в формируемый им Народный совет

Временный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен учредить Народный совет и приглашает участников протестов войти в его состав, уведомляется на сайте регионального правительства.

"Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал - мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали", - пояснил управленец, сделав акцент на важности конструктивного диалога, а не популизма.

Народный совет будет представлять собой новый консультативный орган, в который войдут представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.

Стать членом совета можно будет по итогам голосования, проводимого на портале "Голос27". При желании кандидат может предоставить подписной лист с не менее 100 подписями в свою поддержку. Кроме того, попасть в ряды организации предоставлена возможность и для блогеров с не менее 5 тысячами подписчиков.

Напомним, больше месяца жители Хабаровского края протестуют против ареста Фургала, обвиняемого в убийствах 15-летней давности, требуя возвращения его на родину и открытого суда над ним.

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