Главу международного "Мемориала" вновь оштрафовали за отсутствие ярлыка иноагента

Тверской райсуд Москвы оштрафовал главу правления международного правозащитного центра "Мемориал" Яна Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие ярлыка иноагента в соцсети (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), делится "МБХ медиа".

Представитель "Мемориала" пояснил, что сегодня было последнее заседание в суде новой инстанции по протоколам о немаркировке.

Днём ранее ПЦ оштрафовали на 300 тысяч по аналогичной статье из-за сайта "1968 - год в прав человека".

Всего Роскомнадзор составил на "Мемориал" 28 протоколов, два из которых отменили. Сумма штрафов по 26 рассмотренным делам - 5,3 млн рублей, из которых правозащитное общество уже покрыло 4 млн.