Сечин подарил Путину бутылку с элитной нефтью

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле преподнес ему в качестве презента прозрачную стеклянную бутылку, наполненную премиальной нефтью из Красноярского края, передает РИА "Новости".

"С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения", - произнес начальник госкомпании, передав тару и добавив, что считает добытый подарок качественнее азиатских образцов.

В ответ глава государства уверенно согласился, сославшись на то, что иначе с российским продуктом и не может быть. На встрече Путина волновали условия труда в "Роснефти" на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и сохранение рабочих мест.

Отметим, что наиболее известный подарок Сечина - это колбаски, преподнесенные им экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву непосредственно перед арестом последнего.