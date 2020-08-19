Тихановская призвала ЕС к непризнанию результатов белорусских выборов

Эмигрировавшая в Литву кандидат на скандально прошедших белорусских выборах президента Светлана Тихановская обратилась к лидерам стран Евросоюза с просьбой не признавать результатов голосования. Ролик с ее речью размещен на YouTube.

Женщина напомнила о раненых на мирных акциях протеста, заявила о том, что действующий лидер Александр Лукашенко "потерял всякую легитимность" и призвала ЕС поддержать "пробуждение" гражданского общества в Белоруссии.

Напомним, что ЦИК объявил о победе в шестой раз подряд Лукашенко с более чем 80-процентным результатом. Тихановской "присудили" второе место и 10% голосов. Это вызвало волну протестов по всей стране и спровоцировало забастовку на 8 из 10 крупнейших государственных предприятиях. Первые две ночи после выборов ОМОН и внутренние войска жестоко разгоняли демонстрантов и применяли против них оружие. В результате появились не только искалеченные граждане, но и погибшие от действий силовиков. Насилие совершалось и в полицейских изоляторах, "посетители" которых жаловались на пытки.

О непризнании результатов выборов ранее уже заявляло руководство Великобритании. Такую же позицию публично занял глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель.