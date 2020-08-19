Минимально допустимую площадь для петербургских баров могут сократить вдвое

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок рассказал о коррективах, которые он придумал для внесенного им же резонансного законопроекта, запрещающего работу питейных заведений, площадь которых составляет меньше 50 квадратных метров. Теперь законотворец согласен свести этот минимум к 25 квадратным метрам - для заведений, расположенных в исторических районах города. Рабочая группа соберется в Мариинском дворце для обсуждения нового варианта документа 25 августа.

"Возможно, предложенное "зонирование" мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых "наливаек", которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно", - подчеркнул единоросс.

По словам Четырбока, суть закона осталась прежней: на "приличные" места, не мешающие жителям, депутат и не собирался покушаться.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, комментируя первоначальную редакцию инициативы, что депутаты проявили "поспешность".

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